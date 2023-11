Na czym oszczędzać? To pytanie, które usłyszał w Rozmowie na 96 FM Paweł Zalewski, radny miejski niezrzeszony.

Wielkimi krokami zbliża się termin przedłożenia projektu budżetu przez prezydenta miasta. Czego w projekcie spodziewa się radny Zalewski?

Prezydent czeka z informacjami dla rady miasta do ostatniej chwili. Pewnie trwają jeszcze uzgodnienia z poszczególnymi departamentami. Zawsze jest wiele potrzeb i z każdej komórki wpływają wnioski do prezydenta o sfinansowanie wielu różnych zadań. Potrzeb jest cały czas dużo. Prezydent musi z tego wszystkiego skonstruować budżet, co nie jest na pewno łatwym zadaniem.