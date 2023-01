Czy wszystko się uda? To pytanie, które najczęściej pojawia się przy okazji inwestycyjnych planów samorządów na początku roku. Dwa dni temu swoje plany na 2023 rok kreśliły władze województwa, dziś w Rozmowie na 96 FM mówił o nich także Marcin Jabłoński.

Członek zarządu województwa lubuskiego był gościem Macieja Noskowicza. Pytany był o obawy czy wszystko uda się zrealizować. – Trudne czasy wymagają naszej szczególnej staranności – mówił Jabłoński w Radiu Index.

Najprościej w sytuacji, gdy są kłopoty powiedzieć, że poczekamy aż się rozjaśni, ale to moim zdaniem jest przeciwskuteczne. Mówiłem o tym, że samorządy powinny mieć determinację do tego, by kontynuować duże projekty, stymulować rozwój gospodarczy. Oczywiście, że stąpamy po rozżarzonych węglach, ale nie ma innego wyjścia i trzeba się dostosowywać adekwatnie do sytuacji.