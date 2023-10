Korki i problemy komunikacyjne na osiedlu Czarkowo – to temat znany nie od dziś. Osiedle się rozrasta, niebawem zacznie funkcjonować szkoła, tak więc ma ono bez wątpienia dużo plusów.

Największym minusem jest kwestia związana z komunikacją, bo coraz trudniej jest z Czarkowa wyjechać. Czy miasto ma jakieś rozwiązania w tej sprawie? O to dziś w rozmowie na 96 FM pytaliśmy radnego Zielonej Razem Filipa Grykę.

Jednym z pomysłów jest wprowadzenie trzech krzyżówek, tzw. pasów rozdzielenia, by można było swobodnie zjeżdżać. Teraz, jeśli ktoś będzie chciał skręcić, wstrzymuje cały ruch. Teraz będą stworzone takie oddzielne pasy.

Gdzie dokładnie miałyby powstać takie krzyżówki, które ułatwiłyby mieszkańcom życie?

Trzy takie lokalizacje zostały wybrane: wyjazd z osiedla bloków jednorodzinnych, drugi przy markecie, trzeci przy osiedlu. Drugie rozwiązanie, to koncepcja budowania estakady.

A estakada, o której już w Radiu Index mówił prezydent Janusz Kubicki, to melodia przyszłości. Miasto jednak będzie chciało pozyskiwać fundusze na to zadanie. Koszt takiego zadania oscylowałby w kwocie ok. 50 milionów złotych.