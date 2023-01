Nowy Rok w polityce? – Trudno być optymistą, bo mamy kryzys i inflację – w taki sposób Filip Czeszyk, radny “Zielonej Razem” ocenia sytuację ekonomiczno-gospodarczą w rozpoczętym 2023 roku.

Gość „Rozmowy na 96 FM” zwracał dziś uwagę na drożyznę i krytykował mocno rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dostajemy takie “kwiatki”, jak ten z Orlenem. Jesteśmy prawdopodobnie oszukiwani przez pół roku jeśli chodzi o ceny paliw. Rząd dociska nas inflacją i wmawia nam, że to wina wojny.

Czeszyk krytykował rząd PiS-u, a my zapytaliśmy o to, w jaki sposób może współpracować z zielonogórskim PiS-em w Radzie Miasta i czy nie widzi w tym pewnej sprzeczności.

Nie mam z tym problemu, oddzielam politykę ogólnokrajową i jestem przeciwnikiem tego, co robi władza. Ale jeśli jest głosowanie wybudowania Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, to nie będę przeciw, bo to jest czysty zysk dla mieszkańców.