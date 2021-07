– Cały czas walczymy – mówiła w Rozmowie na 96 FM marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Chodzi o pieniądze w nowej unijnej perspektywie. Czy lubuskie otrzyma więcej pieniędzy niż wskazane wcześniej 863 mln euro?

Lubuska marszałek krytykowała rząd za opieszałe działania. – Nie ma ustawy wdrożeniowej, nie ma umowy partnerstwa – mówiła Elżbieta Polak, nazywając nasz region pokrzywdzonym. Samorząd województwa nie zamierza jednak składać broni.

Nigdy się z tym nie pogodzimy. Poszło pismo do premiera, do ministra finansów. Złożyliśmy do Komisji Europejskiej opis tej całej sytuacji. Zwróciliśmy się z prośbą do Senatu o wysłuchanie. Odbędzie się ono 3 sierpnia. Minister będzie musiał się z tego wytłumaczyć.