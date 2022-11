– Będą cięcia i oszczędności, ale bądźmy spokojni – mówił dr Zbigniew Binek o przyszłorocznym budżecie Zielonej Góry. Ekonomista, wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim, a także radny “Zielonej Razem” był gościem program “Rozmowa na 96 FM. Binka pytaliśmy o budżet.

Jego projekt musi być zgłoszony do 15 listopada.

Tniemy pewnie wiele rzeczy, na które nie będzie nas stać, są pewne priorytety i nie można realizować pewnych inwestycji, jeżeli miałoby to doprowadzić do tego, że nie będzie można wypłacić wynagrodzeń pracownikom jednostek miejskich. Będzie to trudny budżet, bo dochodzą do nas informacje, że tych pieniędzy będzie mniej.