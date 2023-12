Województwo dolnośląskie organizatorem dla ośmiu par połączeń, a województwo lubuskie dla czterech par – tak wygląda porozumienie dotyczące bezpośrednich połączeń na linii Zielona Góra – Wrocław.

Kompromis osiągnięto wczoraj, podczas Konwentu Marszałków w Jakuszycach. O jego szczegółach mówił w Rozmowie na 96 FM Marcin Jabłoński.

Mam nadzieję, że za kilka tygodni uda nam się przyłączyć te połączenia. Przez ostatnie dwa dni miał miejsce Konwent Marszałków, na którym znaleźliśmy okoliczności do rozmowy z marszałkiem Cezarym Przybylskim. Spotkaliśmy się przedwczoraj wieczorem i po długiej rozmowie wypracowaliśmy kompromis. Podobną propozycję przedstawialiśmy latem tego roku. Par połączeń było dwanaście i dalej tak będzie.

Jabłoński pytany był też czy takich ustaleń nie można było wypracować wcześniej?

Wcześniej wszystkie 12 połączeń obsługiwało Polregio. U nas w całości ta spółka wykonuje przewozy regionalne, a na Dolnym Śląsku tylko w części. Dolny Śląsk ma własną spółkę kolejową, która od pewnego czasu wypycha Polregio ze swojego województwa. Nie wtrącamy się to, byleby to się nie działo kosztem sąsiadów. Było w ostatnim czasie sporo problemów. Ubolewam, przepraszam, ale zapewniam, że to nie jest z winy województwa.