– Chcemy wesprzeć szpital – mówił dziś Andrzej Bocheński, radny Zielonej Razem. Gość „Rozmowy na 96 FM” pytany był przez nas o wsparcie, jakiego Szpitalowi Uniwersyteckiemu chce udzielić magistrat.

Chodzi o budowę Centrum Onkologii. Tak jak mówiliśmy, placówka chce pozyskać około 300 milionów złotych z Funduszu Medycznego. Urząd Miasta przygotował specjalną petycję do rządu w tej sprawie, a Bocheński stwierdził, że budowa takiego centrum jest w interesie wszystkich zielonogórzan.

Jeśli mamy już ten Wydział Lekarski, to musimy to rozbudowywać. Nie wiem, czy petycja pomoże, ale zaakcentuje sygnał społeczny, że trzeba to zrobić. Chcemy to wesprzeć szczególnie, nie możemy tego nazwać niepotrzebnym.

Bocheński dodał, że autorem takiego pomysłu był prezydent Janusz Kubicki. Pytaliśmy o kulisy tej inicjatywy jak również o polityczny aspekt związany z tą petycją.

To on z nami się kontaktował, emocjonalnie zadzwonił i zapytał: co uważasz? Powiedziałem to, co mówię. W ten sposób to idzie. Nikt nie jest skonfliktowany ze szpitalem, jeśli pracuje tam pan Ciemnoczołowski, to nigdy nie będzie bezpośredniego kontaktu, ale myślę, że dowodzący nie boją się żadnego spotkania czy zaproszenia.