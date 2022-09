Czy to dobrze, że wybory samorządowe nie odbędą się w tym samym czasie co wybory parlamentarne? Prawo i Sprawiedliwość złożyło już taki wniosek, by wydłużyć kadencję samorządów.

O to zapytaliśmy dziś zielonogórskiego radnego Platformy Obywatelskiej, prawnika, Adama Urbaniaka. Gość „Rozmowy na 96 FM” miał duże wątpliwości związane z tą decyzją.

Urbaniak jest zdania, że prawdziwa przyczyna jest bardzo prosta. Prawo i Sprawiedliwość nie chce przegrać wyborów, stąd ich rozdzielenie. Nasz gość zastanawiał się także nad rolą prezydenta Andrzeja Dudy.

