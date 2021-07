Transferowa ofensywa w Enei Zastalu BC Zielona Góra. Nasz klub pozyskał dwóch koszykarzy.

Pierwszy z nich to stary dobry znajomy Jarosław Zyskowski (na zdj). 28-latek gra na pozycji skrzydłowego i po sezonie spędzonym w Hiszpanii wraca do Zielonej Góry. Z naszym klubem podpisał dwuletnią umowę.

Cieszę się, że wracam do Zielonej Góry. To mój drugi dom. Cieszy stabilizacja, bo podpisałem dwuletnią umowę. Dziękuję za zaufanie. Znam klub, miasto, z trenerem odbyłem rozmowę. Wiem, że mu zależy na mnie. To ważne. Zielona Góra będzie grała w lidze VTB, zawsze chciałem grać jak najczęściej. Mam nadzieję, że powalczymy o kolejne mistrzostwo, a w VTB namieszamy.