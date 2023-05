Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina – jeszcze tylko do poniedziałku 22 maja przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają czas na rozliczenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za rok 2022.

Co ważne – każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na własne ubezpieczenia, w tym roku po raz pierwszy musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS w Lubuskiem.

Jeżeli płatnik opłacił składkę w kwocie niższej niż ustalona to musi ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja. W przypadku nadpłaty, będzie przysługiwał jej zwrot, chyba, że płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wniosek o zwrot nadpłaty można utworzyć na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba będzie go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, zapisany koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.