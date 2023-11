Polski Czerwony Krzyż – to najstarsza w Polsce formacja. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym PCK się zajmuje. Poza tym, że jest to instytucja charytatywna, a jej znakiem jest czerwony krzyż na białym tle. Postanowiliśmy więc dopytać, jakie w tej chwili misje ma Polski Czerwony Krzyż. Do tych najważniejszych zaliczane jest chociażby rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

To też pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i osobom zaginionych w trakcie konfliktów zbrojnych. O działalności biura informacji i poszukiwań mówi Paulina Grzesiowska – Nowak z Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Jeśli poszukuje państwo osoby, która zaginęła właśnie w takich niecodziennych okolicznościach, warto zgłosić się do nas. Chodzi o sytuacje wojenne, katastrofy. Wszelkie szczegóły, procedura i numery telefonów znajdziecie naszej stronie internetowej.

Można się także zgłosić do zielonogórskiego oddziału PCK. Formacja działa niezmiennie przy ulicy Jedności 22B. Instytucja cały czas pomaga także lokalnie. Chociażby teraz, w okresie przedświątecznym, prowadzony jest projekt “Godne święta”. Mówi Agata Karchut z Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Warto pochylić się nad losem tych, którym jest trochę trudniej. Zachęcamy do wpłat datków, zachęcamy darczyńców. Na przykład firmy, do wybrania właśnie naszej zbiórki.

Więcej o działalności PCK w ostatniej odsłonie programu “Na służbie”. Audycja w każdy wtorek u nas o godzinie 11.15.