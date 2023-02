Zarząd województwa lubuskiego już po raz szósty podjął decyzję o przydzieleniu wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Chodzi między innymi o koła gospodyń. Dotacje pozwolą choćby na zakup brakującego sprzętu do świetlic wiejskich.

Ogromny nacisk zostanie położony również na działania promujące zdrowy tryb życia. Mówi Jolanta Starzewska, przewodnicząca Rady Kół Gospodyń Wiejskich w naszym regionie.

Często nie mają oni dobrego dostępu do lekarzy. Mam nadzieję, że taka inicjatywa promowana przez koła – w tym wykłady specjalistów, pomoże choć trochę w przekonaniu ich do zdrowego trybu życia.

Tym razem do dyspozycji danej organizacji, w tym koła gospodyń, będzie maksymalnie 7 i pół tysiąca złotych. A to zachęca do składania wniosków. Prowadzone są nawet szkolenia z pisania tego typu projektów.

Mamy wyznaczone, między innymi na terenie gminy Międzyrzecz, Żary, Świebodzin. Nasi eksperci nakierowują ich jak powinien taki projekt wyglądać.

Dodajmy, że koła gospodyń wiejskich to nie jedyne organizacje, które mogą się starać o dofinansowanie. Szansę na zdobycie dotacji mają miedzy innymi OSP, czy też ludowe zespoły sportowe. Nabór wniosków potrwa do końca lutego. W sumie do rozdania jest 600 tys. złotych w ramach konkursu Lubuska Odnowa Wsi oraz 200 tys. dla kół gospodyń wiejskich.