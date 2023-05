W Zielonej Górze funkcjonuje Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Zrzesza osoby z niepełnosprawnościami i osoby działające na ich rzecz i działa w trzydziestu oddziałach w Polsce. Misją towarzystwa jest rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji. Pomaga także uwrażliwić na problemy z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnością.

Oddział funkcjonujący w naszym mieście działa na polu sportowym najbardziej promując jazdę na rowerach trójkołowych typu handbike, ale nie tylko.

Dochodzenie do ludzi, którzy są po amputacjach, jeździmy do szpitali, na spotkania żeby wyciągąć osoby z traumy pourazowej. Dojeżdżamy indywidualnie do ludzi nie mających ochoty wychodzić z domu. W taki sposób wyciągamy na zewnątrz, a przy okazji dołączają do grupy miłośników rowerów trzy kołowych.