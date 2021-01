Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami na terenie całego województwa. Nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać po opadach śniegu i deszczu ze śniegiem.

Minimalna temperatura gruntu będzie wynosić od -2 do -4 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, 8 stycznia. Pamiętajmy o tym, by dostosować prędkość jazdy do warunków drogowych.