Urząd pracy to nie tylko pomoc w znalezieniu pracy, to też szansa na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych – mówi Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Do instytucji coraz częściej zgłaszają się również osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Takich osób jest sporo. Często rejestrują się u nas tylko po to, żeby uzyskać dotację. Obecnie mówimy o kwocie do 30 tys. złotych. Są to środki bezzwrotne, jeśli osoba prowadzi swoją działalność nieprzerwanie przez 12 miesięcy.