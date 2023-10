Jesień w Bibliotece Norwida stoi pod znakiem wystaw. Możemy oglądać pracę związane z jubileuszem Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny.

To pracę przygotowane przez rysownika karykaturzystę Mirosława Hajnosa. Jak mówi sam autor tematy do rysunków są wokół nas.

Jeśli chodzi o rysunek satyryczny, to żyjemy w tak cudownych czasach, że nie trzeba nic wymyślać, bo tematy wpadają same pod piórko. Jak mówił Szymon Kobyliński każdy grafik publikuje, to co dostrzeże. Każdy karykaturzysta rodzi się z odłamkiem szkła, które go kłuje. Satyra zawsze jest anty.