Polskie Stronnictwo Ludowe ruszyło ze zbiórką podpisów pod projektem ustawy „Uczciwa Polska”. Tylko do tej pory udało się już uzbierać 35 tysięcy podpisów poparcia. Jak mówią działacze PSL – idea projektu jest prosta – jest on skierowany do wszystkich Polaków. Bez względu na wiek, wykształcenie i zawartość portfela.

O szczegółach projektu ustawy mówi Stanisław Tomczyszyn, szef PSL w Lubuskiem.

Chcemy rozwiązać problemy Polaków. Problemy mieszkaniowe, demograficzne i finansowe. To jest problem przeciwko nieuczciwemu państwu, które dziś oferuje PiS. Zachęcamy więc do składania podpisów. Żebyśmy mogli złożyć ten projekt ustawy do sejmu.

W programie znalazł się między innymi punkt o dostępie do mieszkań dla młodych. PSL domaga się w tej kwestii znaczącego wkładu ze strony państwa. Drugim pomysłem jest zwolnienie społeczeństwa z dodatkowych podatków podczas nadgodzin.

Chcemy ludzi zwolnić z dodatkowych podatków i składek, które ponoszą już pracując na swój etat. Uczciwa Polska nie zabiera pracownikom ich pieniędzy.

Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą też dziedziczenia emerytur.