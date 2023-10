Za oknami jesienna aura. A to oznacza – coraz krótsze dni. Policjanci, dbając o bezpieczeństwo pieszych, przypominają o noszeniu odblasków. Mogą one przyjmować różną formę – od niewielkich opasek czy breloczków, po kamizelki lub ubrania ze specjalnymi wstawkami.

Wszystko po to, żeby było bezpiecznie. Zasada ta dotyczy wszystkich, bez względu na wiek. Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze.

Widzieć nie znaczy być widocznym. Pamiętajmy, że to od nas zależy nasze bezpieczeństwo. I żeby kierowca nas zauważył i zdąży zareagować. Ważne jest także umieszczenie takich elementów. Najlepiej jakby znajdowały się one na wysokości pasa. Mogą one być także doczepiane do torebek lub plecaków.