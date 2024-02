Na Facebooku pojawił się fałszywy profil Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe i pieniądze. Oszuści podają, że wystarczy zainwestować tysiąc złotych, aby zagwarantować sobie środki na wcześniejszą emeryturę.

Aby uwiarygodnić informację posłużono się spreparowanym wizerunkiem byłej prezes ZUS. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

W nieprawdziwym wywiadzie zachęca osoby powyżej 50. roku życia do wzięcia udziału w nowym projekcie emerytalnym, który w zamian za wpłatę 1 tys. zł gwarantuje wypłatę co najmniej 3 tys. zł miesięcznie. Oszuści zapewniają, że projekt jest gwarantowany przez Państwo i Narodowy Bank Polski. Na fałszywym profilu znajduje się także instrukcja, jak dołączyć do programu.