Jak w praktyce będzie wyglądać Narodowy Program Szczepień? Informacje o jego przebiegu poznaliśmy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Na terenie naszego regionu działa w tej chwili 161 punktów szczepień. 146 z nich funkcjonuje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Na szczepienie przeciw COVID-19 będziemy mogli zarejestrować się na trzy sposoby.

Pierwsza możliwość pojawi się już 15 stycznia, z chwilą uruchomienia infolinii 989. Jeśli pacjent zadzwoni pod ten numer, to uzyska informacje o miejscu szczepienia. Zostanie mu ustalony konkretny termin na pierwsze i drugie szczepienie. Druga możliwość to skorzystanie z Indywidualnego Konta Pacjenta. Trzecia – kontakt ze swoim lekarzem POZ. Lekarz POZ będzie mógł zarejestrować pacjenta tylko w takiej sytuacji, kiedy sam prowadzi punkt szczepienia przeciwko COVID.

W lubuskich gminach będą powołani koordynatorzy, odpowiedzialni za przebieg szczepień i kontakt z pełnomocniczką wojewody. Samorządy będą miały też obowiązek zapewnić dojazd do punktu szczepień tym mieszkańcom, którzy będą tego potrzebowali.

Mam tu na myśli osoby niepełnosprawne, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby, które nie dysponują możliwością dojechania do punktu szczepień. Na komisji wspólnej rządu i samorządu ustalono, że będziecie państwo występowali do wojewody o refundację kosztów poniesionych w związku z dowozem osób do punktów szczepień.