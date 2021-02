Pięć lotów do Warszawy tygodniowo i tyle samo kursów powrotnych do Zielonej Góry oferują linie lotnicze LOT. Krajowy przewoźnik realizuje połączenia oczywiście z lotniska z Babimoście. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba kursów jest mniejsza. Wiosną także czeka nas jedna zmiana.

Obecnie pasażerowie mogą latać do Warszawy w dni robocze, a do Zielonej Góry wrócić między poniedziałkiem a czwartkiem lub w niedzielę.

Loty z portu Zielona Góra-Babimost odbywają się do Warszawy o godzinie 8:50 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Natomiast z Warszawy – o godzinie 17:20 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i niedziele. Ten rozkład obowiązuje do 26 marca. Od 29 marca do 28 października – loty poranne bez zmian, a z Warszawy do Zielonej Góry wylot będzie o godzinie 19:40 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i niedziele.