Od 1 kwietnia do 31 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwiera kolejne okno transferowe. Oznacza to, że po raz kolejny, po 8 letniej przerwie, będzie można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE.

Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Aby poinformować ZUS o swojej decyzji, ubezpieczony powinien przekazać wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”, które ma symbol ZUS-US-OFE-03. Można to zrobić do 31 lipca 2024 r. Formularz jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, na stronie internetowej i w każdej placówce ZUS. Oświadczenie można dostarczyć do ZUS elektronicznie przez PUE albo do placówki osobiście lub pocztą. Oświadczenia nie muszą składać ubezpieczeni, którzy nie chcą zmieniać decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym oraz Ci, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, będzie uruchomiony tzw. „suwak bezpieczeństwa”.

Oznacza to, że ZUS nie będzie przekazywał składek do OFE, a OFE stopniowo przekaże środki do ZUS, który zapisze je na subkoncie.Ubezpieczony, który do tej pory nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek do wybranego funduszu, powinien zawrzeć pierwszą umowę z wybranym otwartym funduszem emerytalnym.

Ma na to 4 miesiące od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS – dodaje Muchowska.