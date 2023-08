Jak hejt, agresja i przemoc słowna zagrażają demokracji? To pytanie wielokrotnie już padło i zapewne nie raz jeszcze zostanie zadane w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubuskiego. Właśnie tam o godzinie 10 rozpoczęła się otwarta debata pod hasłem „Dezinformacja – broń masowego przekazu”. W wydarzeniu biorą udział między innymi lokalni samorządowcy, lubuscy politycy oraz dziennikarze.

Kwestie dezinformacji są poruszane chociażby w kontekście środków masowego przekazu i dezinformacji oraz agresji. Mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa Lubuskiego.

Na uczestnictwo w debacie zdecydował się także prof. Adam Bodnar. Były rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę przede wszystkim na szerzenie informacji, które nie są w żaden sposób potwierdzone.

Słowo, które jest kluczowe, to odpowiedzialność. Na przykład dziennikarze muszą być odpowiedzialni , bo to jest zapisane w etosie ich zawodu. Przekazywanie w sposób rzetelny i bezstronny informacji. To samo tyczy się osób uczestniczących w procesie wyborczym.