Długie jesienne wieczory za chwilę zaczną wchodzić w decydującą fazę, warto w związku z tym sięgnąć po książkę. W naszym regionie nie brakuje młodych, zdolnych autorów. Do tego grona należy Marcin Bartosz Łukasiewicz.

Na swoim koncie ma opowiadania publikowane m.in w antologiach związanych ze światem postkapitalistycznym. Aktualnie promuje swoje najnowsze dzieło “Moja Martwa Dziewczyna”

Jak sam mówi jego przygoda z pisaniem zaczęła się w pandemii, kiedy nie można było grać koncertów, a jakoś ten czas trzeba było wypełnić. Dlatego postanowił pisać. Jego najnowsza książka jest połączeniem kryminału i fantastyki.

To jest taki mix gatunkowy z jednej strony, to Urban fantasy, gdzie akcje osadzona jest nie w przeszłości a teraźniejszości. Z jednej strony kryminał oraz kilka innych elementów zaczerpniętych z innych gatunków. Na pewno dobrze mi się to pisało.