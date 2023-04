PSL – Zielona 2050 to nowy klub w radzie miasta Zielonej Góry. Co formację łączy z Polskim Stronnictwem Ludowym staraliśmy się ustalić kilka dni temu. Dziś sprawdzamy czy, a jeśli tak to co nowy klub łączy z partią Szymona Hołowni – Polska 2050. Okazuje się, że niewiele. Łącznikiem jest wyłącznie cząstka nazwy, czyli 2050.

Mówi Maja Nowak, sekretarz lubuskich struktur Polski 2050.

Osobiście dowiedziałam się o powstaniu tego klubu z telefonów naszych sympatyków oraz z artykułu w internecie. Nie braliśmy udziału w rozmowach o powstaniu tego klubu.

Nasuwa się także pytanie czy Polska 2050 zamierza podjąć rozmowy z prezydentem Januszem Kubickim?

Wydaje mi się, że jeśli takie rozmowy miałyby zostać przeprowadzone, to prezydent powinien wyjść z inicjatywą. My na pewno jesteśmy otwarci na rozmowy i pomysły bliskie naszym.

