Epidemia nie jest przeszkodą, by promować np. regionalną żywność. Wręcz przeciwnie – może temu sprzyjać. Pokazuje to Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, które prowadzi akcję „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”.

– To wieloetapowa akcja budowania gospodarczego patriotyzmu lokalnego – wyjaśnia Jacek Urbański, dyrektor centrum. Powstała m.in. platforma „Bazarek Lubuski”. Z powrotem ruszyły również targowiska.

Pan marszałek był uprzejmy zwrócić się do wójtów i burmistrzów, którzy takie targowiska posiadają, o to, żeby otworzyć ich jak najwięcej. Otwarto ich 39. To skróciło i umożliwiło naszym producentom dostęp do klienta. Jest on bardzo bliski, bardzo sprawny.