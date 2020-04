W trakcie pandemii koronawirusa niektórzy Lubuszanie decydują się wspierać lokalne firmy. Kupują na przykład żywność, która powstała na terenie regionu i tu jest sprzedawana. Aby ułatwić nam zakupy, na Facebooku powstała grupa „Bazarek Lubuski”. To pomysł Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Ogłoszenia w grupie mogą zamieszczać zarówno sprzedawcy, jak i klienci. We wpisie muszą przedstawić swoją ofertę lub to, co chcą kupić i dodać odpowiedni tag – „kupię” lub „sprzedam”.

Później następuje wymiana informacji między sprzedającym a kupującym. Ustalają między sobą sposób dostarczenia produktu i zapłaty. Najpierw bazarek funkcjonował na naszej stronie internetowej, ale w związku z tym, że jednak Facebook jest bardziej dostępny i czytelniejszy, przenieśliśmy go na Facebook. Zaczęliśmy kilkunastoma stałymi chętnymi do sprzedaży produktów.

Na „Bazarku Lubuskim” sprzedawcy oferują m.in. soki, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje, warzywa i owoce.

Dwie firmy cateringowe zaoferowały nawet gotowe dania z tych produktów. Więc paleta jest dosyć szeroka. Niedawno doszły produkty mięsne i rybne. Mamy w tej chwili 145 aktywnych uczestników bazarku, w tym są oczywiście klienci, którzy zgłaszają się po produkty.

Produkty muszą być dostarczone zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa. Więcej informacji o działaniu grupy znajdziecie w jej regulaminie na Facebooku.