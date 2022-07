Lubuskie Lato Kulturalne od początku wakacji trwa w Dąbiu. Trzecia edycja festiwalu łączy nie tylko wszystkie gatunki muzyczne i występy artystyczne, ale i wspiera osoby z niepełnosprawnością w spełnianiu marzeń.

Podczas koncertów aktywnie działają wolontariusze fundacji BawMy, którzy prowadzą zbiórkę do puszek na kolonie dla dzieci. Jednak w minioną sobotę koncert obfitował dodatkowo w wydarzenie ważne dla podopiecznych fundacji, którzy brali udział w warsztatach muzycznych. Ich finałem był występ jako suport sobotnich koncertów. Mówi Katarzyna Truszkiewicz, organizatorka Lubuskiego Lata Kulturalnego i prezes fundacji BawMy.

Mamy scenę, mamy oświetlenia, mamy nagłośnienia, zatem grzech by było tego nie wykorzystać. Stąd pomysł, inicjatywa. Jeśli to wszystko się przyjmie, a mam nadzieję, bo zadowolenie tych osób jest tym większe, a fundacja też otworzyła swoje drzwi i przestrzeń i przytuliła do tego projektu trzy razy więcej osób niż dostaliśmy środków na to. Ale pomagamy, pomagamy i w ten sposób wspieramy i cieszy nas to, że tych osób jest tak dużo. One już pytają, kiedy będą kolejne warsztaty i to jest niesamowite, to tak uskrzydla