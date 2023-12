Czas świąt, to nie tylko moment kosztowania smacznych potraw. To także chwila na posłuchanie utworów świątecznych.

Na naszych playlistach goszczą znane standardy jak i kolędy. Do grona tych najpopularniejszych warto dołączyć “Kolędę Dwóch Serc” nagraną przez Polski Zespół Ludowy i Stowarzyszanie Wokół Kultury.

Zajęcia muzyczne z młodymi ludźmi prowadzi Mariusz Woźniak i razem z nimi jako Polski Zespół Ludowy zaśpiewaliśmy “We Are the World” do polskiego tekstu, który sam napisałem. Wśród naszych fanów spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem. Zapraszamy was do odsłuchania kolędy.