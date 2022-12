Jedne lubią prace plastyczne, dla drugich największą przyjemnością są wystąpienia publiczne, a jeszcze kolejne stawiają przede wszystkim na działalność charytatywną. O kim mowa? O przyszłych nauczycielkach, czyli studentkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które na co dzień tworzą koło naukowe „Kooperacja”.

Obecnie grupa składa się z 25 osób. Mówi Wiktoria Mackiewicz, jedna z działaczek koła.

Przyjemność z działania i współpracy to jedno. Co jeszcze dziewczyny z „Kooperacji” zyskują dzięki swojemu kołu? To zdradziła nam Wiktoria Klecha, przewodnicząca koła.

A więcej o KN Kooperacja znajdziecie w programie „Koła w ruch”. Przypomnijmy – audycja w każdą środę o godzinie 10.30. I co ważne – jeśli także należycie do koła naukowego, działającego na Uniwersytecie Zielonogórskim, i chcielibyście je wypromować – napiszcie do nas maila.