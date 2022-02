– Wierzę w to, że pozostaniemy w Zielonej Górze – mówił w Radiu Index Jarosław Marcinkowski. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” był gościem porannej „Rozmowy na 96 FM”.

Z szefem placówki rozmawialiśmy o planach przeniesienia „Medyka” do Sulechowa. Takie plany ma zarząd województwa argumentując tym, że Szpital Uniwersytecki potrzebuje więcej miejsca, by się rozwijać.

Wiem, że są takie sugestie i pomysły. Sprawa jest w toku. Da się to obronić i pozostawić szkołę w Zielonej Górze. To historia, słuchacze, baza, która była organizowana. Pieniądze były inwestowane w sprzęt więc to zostanie i mam nadzieję, że nie zostanie to utracone.