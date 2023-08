Lubuskie Centrum Pulmonologii w Torzymiu bada osoby, które obcowały ze skutkami pożaru w Przylepie. Chodzi nie tylko o strażaków, którzy brali udział w akcji gaśniczej, ale również o mieszkańców, którzy byli narażeni na oddziaływanie dymu.

W Torzymiu można wykonać m.in. RTG klatki piersiowej, spirometrię, a także pomiar dyfuzji płucnej. Do wykonania badań potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ. Placówka uruchomiła specjalny numer telefonu: 788 417 255, który czynny jest od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.