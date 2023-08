Jak zabezpieczyć nasz dom przed złodziejami? Zwłaszcza jeśli jest to inteligentny dom, czyli z zainstalowanymi systemami i urządzeniami do automatyki domowej. Jak mówią specjaliści – każde zabezpieczenia można złamać, a najbezpieczniejsze są urządzenia, które nie są podłączone do sieci.

I tutaj nasuwa się pytanie – czy wyjeżdżając z domu nie byłoby może bezpieczniej wyłączyć wszystkie urządzenia z sieci?

Warto zwrócić się do osób, które mają wiedzę, o audyt bezpieczeństwa. Ja też takie wykonuje i weryfikuje te zabezpieczenia. Ale odłączenie wszystkiego od sieci, to też nie jest dobry pomysł. Jak wyłączymy hebel zabezpieczający, to bezpieczeństwo też nie jest większe.

Mówił Marcin Will, specjalista ds. bezpieczeństwa w sieci. A co jeśli z różnych przyczyn zabraknie w takim domu … prądu?

Ludzie czasem w ogóle nie zdają sobie sprawy, że prądu może nie być. Bardzo ważny jest własny magazyn energii, agregat prądotwórczy.

