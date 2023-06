Ruszyły wakacje. Służby mundurowe apelują o rozsądek – na drogach oraz nad wodą. My jednak postanowiliśmy przypomnieć o równie ważnych zasadach bezpieczeństwa w domu. Tym bardziej, że część dzieci to właśnie w miejscu zamieszkania spędzi czas wolny od szkoły i co ważne – często bez opieki dorosłych. Nie każdy dorosły może wziąć urlop na całe ferie letnie swoich dzieci.

Jak podkreśla podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze, bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od dorosłych.

My jako policjanci spotykamy się z dziećmi przez cały rok i przypominamy im, jak powinny się zachowywać w różnych sytuacjach. Ale bardzo ważne jest również to, żeby z dziećmi rozmawiali nauczyciele i rodzice. Przypominali im o najważniejszych zasadach.

O jakich zasadach dorośli powinni przypominać swoim dzieciom?

Aby nie otwierały osobom obcym, nie majstrowały przy instalacjach elektrycznych, nie odkręcały kurków od gazu.

Więcej na ten temat w ostatnim odcinku programu „Na służbie”. Audycję znajdziecie na naszym portalu w zielonej pl.