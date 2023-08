Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje się do wypłaty tegorocznych czternastych emerytur. I co ważne będą one wypłacane z urzędu, czyli bez konieczności składania jakiekolwiek wniosku. Decyzją Rady Ministrów świadczenie wyniesie 2650 zł brutto. Tzw. „czternastkę” otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, np. emerytury lub renty.

W przypadku renty rodzinnej, kwota „czternastki” zostanie podzielona proporcjonalnie na każdego uprawnionego – tłumaczy Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Na pełną kwotę „czternastki” mogą liczyć osoby, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Aby mieć prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 złotych. To znaczy, że przysługuje ono, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 złotych. Przykładowo, jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł, to czternastka wyniesie 2050 zł brutto.

W najbliższych dniach ZUS rozpocznie wypłatę świadczenia. Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna i podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu, gdy ktoś ubiega się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla osób niesamodzielnych.