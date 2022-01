Dobiega końca budowa Centrum Kultury Kreatywnej w Zielonej Górze. W miniony weekend po raz pierwszy zaprezentowano jego wnętrze.

Przypomnijmy, centrum powstało w ramach projektu rozbudowy Regionalnego Centrum Animacji Kultury. W CKK powstanie zatem wielofunkcyjna sala widowiskowa na 130 osób, sale trenerskie, sale taneczne oraz hole wystawowe,

Z zakończonej budowy cieszy się dyrektor RCAK-u Izabela Kumor-Pilarczyk zwracając jednak uwagę, że już na samym początku mogą być problemy. Związane są one z rosnącymi cenami za media.

Jesteśmy dumni z tego miejsca, że oddaliśmy inwestycję do użytku,. Koszty utrzymania wzrosną jednak o 50 procent. Już teraz wzrosło dwukrotnie oprocentowanie kredytu. Chcę zwrócić uwagę również na “ozusowanie” umów-zleceń. To będzie miało bezpośredni wpływ na koszty realizowanych przedsięwzięć. Będzie to na pewno bardzo trudny rok.