Nowa Lewica nie jest partią demokratyczną – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej poseł Bogusław Wontor. Poseł, który jak już wiadomo, podczas najbliższych wyborów parlamentarnych na listach Lewicy się nie pojawi. Zarówno na tych lubuskich, jak i ogólnopolskich.

Głównym tematem spotkania była jednak nie polityczna przyszłość Wontora, a nowe zasady w Nowej Lewicy i wyrok sądu okręgowego w Warszawie, który rozpatrywał sprawę pozwu lubuskiego posła przeciwko Lewicy. Poszło – mówiąc kolokwialnie – o zawieszenie Wontora w prawach członka zarządu krajowego tej partii.

Chodziło o władzę. Pan Czarzasty doskonale zdawał sobie sprawę, że stracił większość. Stąd te zawieszenia. Potrafił zawieszać nawet członków sądu partyjnego.

Poseł Wontor – w oparciu o wyrok sądu – uważa, że to jedyna tak niedemokratyczna partia w Polsce.

O tym, kto jest w partii, decyduje Czarzasty. Jednoosobowo. Tego nie ma nawet w PiS-ie.

Wyrok, na który powołuje się Wontor, jest jednak wyrokiem pierwszej instancji. Zarząd partii odwołał się do sądu apelacyjnego i to ten ostatecznie rozpatrzy sprawę. Do rozstrzygnięcia sporu powinno dojść w listopadzie.