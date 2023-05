Już w sobotę 20 maja kolejna odsłona wykładów pod hasłem “Zielonogórzanie świadomi i bezpieczni”. Idea projektu jest bardzo prosta – chodzi o prewencję z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Kradzieży i oszustw w Internecie wciąż bowiem przybywa i co gorsza – dają się na nie nabrać nie tylko seniorzy, ale i osoby nieco młodsze.

Sobotnie spotkanie poprowadzi Grzegorz Boruszewski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Pokażemy na żywo jak działają cyberprzestępcy. Pokażemy m.in. rozmowy osoby wyłudzającej pieniądze metodą “na pracownika banku/policjanta”. Skupimy się także na drugim scenariuszy, czyli na bramkach. To jest jeden z tych problemów, które z technicznego punktu widzenia najtrudniej rozwikłać.

A wystarczy nie dać się po prostu uwikłać i być ostrożnym. Wykład odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Planetarium Wenus. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – dodaje podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa KMP w Zielonej Górze. Okazuje się też, że wiadomości z podejrzanymi linkami trafiają nawet do policjantów.

Takie wiadomości przychodzą nawet na pocztę rzecznika policja. Pokazuje to, że są one rozsyłane do kilkudziesięciu adresów mailowych, może ktoś da się złowić.