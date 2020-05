Ameryka to kraj wizjonerów. Wielu z nas może się zgodzić lub nie z tym stwierdzeniem. Jedno jest pewne, że wyłożenie wszystkich argumentów „za” lub „przeciw” zajmie więcej czasu niż wyprodukowanie pomysłów, projektów i patentów przez tysiące amerykańskich startupów wciągu jednej godziny.

Thomas Edison, Henry Ford przetarli szlak technologicznych innowacji i otworzyli cyfrową autostradę dla współczesnych wizjonerów: Stevea Jobsa, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezosa i Elona Muska. W modelu biznesowym wszyscy stawiają na szybki zysk, a w realizacji tego celu pomaga chłonny rynek. Usługi i konsumpcja, to dwie turbiny napędzające gospodarkę USA. To nie wszystko. Ważną częścią tej kapitalistycznej machiny jest czynnik ludzki.

Wszyscy jesteśmy skłonni do wygody i ułatwień w naszym życiu – tym razem Mariusz opowiedział jak robią to Amerykanie.

Tutaj ułatwianie sobie życia technologiami jest bardzo popularne i widać to na każdym kroku, poprzez chociaż samochody. Takim głównym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę to system Alexa, który kosztuje tak naprawdę 15 dolarów. Przeciętny Amerykanin, który zarabia niewiele pracuje tylko na to godzinę i ma taki system, który może połączyć z całym domem.

Alexa i Google to dwaj asystenci, którzy współzawodniczą o miejsce w gospodarstwie domowym przeciętnego Amerykanina. Nie bez przyczyny – coraz więcej mieszkańców Stanów Zjednoczonych wyręcza się technologią w codziennych obowiązkach.

Jest to taki asystent dnia codziennego. Na przykład gdybym chciał wiedzieć, która godzina jest w Polsce, wystarczy zapytać „Google, what time is in Poland?”. Kiedy mam smutny dzień mogę zapytać o dowcip, zapytać o wszystko, mogę puścić polskie radio. Jest to bardzo wszechstronny system. Do tego można go połączyć ze światłem, czyli np. jak bym chciał teraz włączyć światło, wystarczyłoby to powiedzieć. Asystent włączy spryskiwacze w ogrodzie, może też połączyć się z tym okrągłym odkurzaczem, który jeździ sobie po domu i sprząta. A więc tak naprawdę siedząc można posprzątać dom.