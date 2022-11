Dziś swój kolejny mecz w Energa Basket Lidze rozegrają koszykarze Enei Zastalu BC. Rywalem zielonogórzan będzie drużyna Enei Abramczyk Astorii Bydgoszcz.

Przypomnijmy, Zastal gra ostatnio świetnie, po trzech porażkach na inaugurację przyszły trzy zwycięstwa. Bydgoszczanie mają z kolei tylko jedną wygraną i aż pięć porażek. Czy zatem nasz zespół jest faworytem piątkowej konfrontacji? Zapytaliśmy jednego z naszych graczy Jana Wójcika.

Czy będziemy faworytem? To jest mecz na wyjeździe, ale nie przejmujemy się tym. Jedziemy tam wygrać. Jesteśmy lepsi od Bydgoszczy, trzeba tylko potwierdzić to na boisku. Ich bilans nie powala, ale mieli mecze, które przegrali w końcówce, więc mogli mieć bilans taki jak my.