Rosja zaatakowała dziś nad ranem Ukrainę. Na ten atak reaguje cały świat, również Zielona Góra.

Już wczoraj informowaliśmy o tym, że mieszkańcy naszego miasta chcą wyrazić swoje poparcie dla Ukraińców. Mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

To jest wiec poparcia dla naszego miasta partnerskiego Iwono-Frankiwsk, z którymi współpracujemy. Mieszkańcy zwrócili się do mnie, bym pomógł w organizacji tego wydarzenia. To jest nie do przyjęcia. Nie można Rosji pozwolić na to, by przyłączała sobie kolejne terytoria. To jest wojna, nie przyłączanie.