– Zagłosowałem z własnym sumieniem i przekonaniami – mówił dziś na antenie Radia Index Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Nie milkną echa głosowania nad tzw. ustawą „lex TVN”.

W kraju za podniesieniem ręki w tej sprawie najmocniej oberwało się Pawłowi Kukizowi, zaś w regionie najczęściej w tym kontekście wspomina się Łukasza Mejzę. Poseł przemówił w tej sprawie na naszej antenie.

Miałem takie przekonania, jakie mieli ustawodawcy we Francji, Niemczech, Austrii, jak również ci, którzy rządzą Unią Europejską. Dlatego, że ta nowelizacja to jest nic innego, jak dostosowanie przepisów prawa krajowego do prawa europejskiego. To jest normalne, że każdy kraj chroni swój sektor medialny. Te nasze przepisy, które weszły na podstawie tej nowelizacji są dużo mniej radykalne niż np. w Niemczech. W tym kraju sektor medialny został uznany za sektor strategiczny.