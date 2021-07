Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra od przyszłego sezonu będą korzystać z usług kadry medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziś podczas konferencji prasowej podpisano list intencyjny na temat współpracy.

Czego ona będzie dotyczyć? Przede wszystkim zielonogórscy koszykarze będą mogli liczyć na fachową pomoc medyczną przed i w trakcie sezonu.

– Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim jest dla nas bardzo ważna – podkreślał także właściciel klubu Janusz Jasiński.

Sport to ciężka praca, a my narzuciliśmy takie tempo grając w dwóch rozgrywkach, że musimy współpracować ze specjalistami. Wiemy, że w zeszłym roku udało nam się to dosyć dobrze, ale zawsze można to zrobić jeszcze lepiej.