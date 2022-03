Zielonogórzanie otwierają serca dla uchodźców z Ukrainy. Od kilku dni informujemy Was o wielu zbiórkach, które są prowadzone w naszym mieście. Masa darów dla obywateli Ukrainy, którzy szukają w naszym kraju schronienia przed wojną, trafiła już między innym do magazynu ZGK przy ulicy Zjednoczenia.

Żeby jednak dary trafiły w ręce potrzebujących, potrzebni są wolontariusze do segregacji i pakowania wszystkich tych artykułów. Mówi Klaudia Baranowska, koordynatorka zbiórki.

W tysiącach kartonów znajdują się między innymi ubrania, zabawki oraz produkty spożywcze. Co jeszcze według Baranowskiej jest potrzebne?

To czego my na dzisiaj, na teraz, najbardziej potrzebujemy, to leki oraz opatrunki. Wiem, że z tymi drugimi w aptekach jest już ciężko. Ale są najbardziej potrzebne. I chcemy to wypuścić w pierwszej kolejności.