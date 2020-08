Chcesz poczuć wakacyjny luz – słuchaj tylko blues! Już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 20:00 rozpoczną się Bluesowe Noce. Na wyśmienity koncert zaprasza Klub Piekarnia Cichej Kobiety. Igor Łojko i Przyjaciele zagrają świetne kawałki klasyki gatunku z amerykańskiego południa. Na scenie Piekarni zobaczycie i posłuchacie grupę przyjaciół w towarzystwie idealnie zgranych instrumentów.

Igor Łojko i Przyjaciele. I tych przyjaciół co niemiara, bardzo dużo zarówno wokali jak i instrumentów. muzyka bluesowa myślę, że to taka inspiracja, koncert wychodzi od muzyki bluesowej, a co usłyszymy później, to już tylko artyści na scenie wiedzą, a może nawet jeszcze nie wiedzą. Będą klasyki, będą utwory Roberta Johnsona, Willa Dixona, B. B. Kinga więc wszystkiego po trochę, ale na pewno to będzie niezapomniany koncert. Zwłaszcza dla fanów muzyki bluesowej i to oczywiście w Piekarni Cichej Kobiety. Na Facebooku i na ich stronie internetowej można sobie przeczytać więcej o tym koncercie, można też odnaleźć numer telefonu pod którym należy rezerwować bilety.

Wakacje, to także wędrówki w nieznane. Chcesz poznać historię swojego miasta? Wystarczą własne chęci i wygodne buty, a świetne towarzystwo i ogrom wiedzy na temat przemysłowego oblicza Zielonej Góry zapewni przewodnik Ryszard Bącała, z Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych. Zbiórka spacerowiczów w środę, 5 sierpnia o godzinie 10:45 na pl. Bohaterów.

W środę od 11:00 do 13:00 spacery z przewodnikiem. Zwiedzaliśmy już pomniki przyrody i miejsca związane ze sławnymi zielonogórzanami, teraz czas na przemysłową Zieloną Górę. A jest co pokazać! Tylko przewodnik wie jakie tajemnice będzie chciał zdradzić związane z tym tematem – (ja podpowiem Marto, że przewodnikiem tego spaceru w środę 5 sierpnia będzie pan Ryszard Bącal z Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych – to oni przede wszystkim oprowadzają nas po tajemnicach Zielonej Góry) za każdym razem inny przewodnik zgłębia temat poruszany podczas spacerów, naprawdę warto, dla osób w każdym wieku. Można poznać Zieloną Górę od takiej strony od której jeszcze nie znaliśmy i jest to też świetna okazja żeby troszkę się dowiedzieć więcej i później przy okazji rodzinnych wizyt z innych miast móc zaskoczyć i i powiedzieć więcej troszkę o naszym mieście.

Wielkim finałem czwartkowego wieczoru będzie koncert na Placu Teatralnym. O godzinie 19:00 zagra ulubieniec zielonogórskiej publiczności zespół ECHA. Mamy nadzieję, że na scenie wśród wielu przebojów zabrzmi również „Chamski beat” skutecznie zabawiając widownię, ale też wybijając do ostatniego komara. Co zapowiada Marta Blonkowska z ZOK.

Jesteśmy przy czwartku i naszym cyklu “Wzielone(j) gramem” czyli koncerty na Placu Teatralnym i Zespół Echa. Mieszkańcy Zielonej Góry mogą kojarzyć bardziej może z zespołu Bez Sensu, ponieważ część tego zespołu to właśnie Zespół Bez Sensu. Chłopacy mają nam nowe rzeczy do zaproponowania, a ostatnimi czasy mogliśmy na przykład poznać ich nowy singiel “Chamski beat”. Bardzo ciekawy teledysk wyreżyserowany przez Sandrę Staniszewską Herbich, w nim również zagrała. To też pięknie nam się łączy, nasz zielonogórski cykl Lato Muz Wszelakich, ponieważ Sandra miała również swój koncert na Placu Teatralnym kilka tygodni temu. Każdy kto znał ich, słuchał i lubił Zespół Bez Sensu na pewno podczas tego koncertu pozna chłopaków od innej strony. Ich singiel “Chamski beat” troszkę to już zdradza.

W każdy piątek na antenie Radia Index o godzinie 13:30 przegląd tygodniowych wydarzeń kulturalnych. Naszym przewodnikiem po podróży w kulturze jest Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury! Bądźcie czujni na kulturę!