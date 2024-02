Zainspirowani kartą praw podstawowych Unii Europejskiej tworzymy dla Was treści ważne społecznie. Chcemy podnosić świadomość w tym temacie i przedstawiać dobre praktyki, które są i świetnie działają w naszym regionie. Chcemy się zastanowić też nad tym co można zrobić jeszcze lepiej, by żyło się nam wszystkim dobrze.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej mówi, że “każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego” (art. 6) i “każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą” (art. 8). Prosto, zrozumiale i na przykładach rozmawiamy o tym ze specjalistami:

– URSZULA GIERCARZ

Prawniczka, jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w jednostkach administracji publicznej i w firmach prywatnych. Jej misją jest, by przedsiębiorcy przestali bać się RODO i stara się działać tak, by jak najlepiej zrozumieli ten aspekt prawny. Ponadto jest inicjatorką spotkań networkingowych dla kobiet – Lubuszanki kobiety sukcesu. Wspiera lubuskie biznesy i za tę działalność otrzymała nagrodę Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Jest członkinią Wojewódzkiej Rady Kobiet przy Marszałku Województwa Lubuskiego.

– ARKADIUSZ STAWCZYK

Audytor, trener i doradca; specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa; audytor wiodący normy ISO 27001. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu ochrony informacji oraz tworzenia polityk bezpieczeństwa. Jest autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną danych osobowych i informacji. W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z cyberzagrożeniami. Ponad 25 lat doświadczenia w IT.

