Nie mogło być inaczej, co nas mocno cieszy. Park Książęcy Zatonie został laureatem plebiscytu ,,Cuda Polski 2023″. Został on zorganizowany przez National Geographic Traveler Poland jako najciekawsza atrakcja turystyczna województwa lubuskiego.

Jarosław Skorulski prezes fundacji Ogrody Kultury nie miał wątpliwości. – Ten wynik nie jest dla mnie zaskoczeniem – mówił nasz rozmówca.

Pewnie bym skłamał, gdybym powiedział, że na to nie liczyłem. Ilość osób odwiedzających Zatonie jest tak imponująca, że wszyscy wiedzą, iż to była kwestia ostatniego tygodnia. Z 18 procent wynik wskoczył do 42 procent i wygraliśmy plebiscyt w województwie i zostaliśmy jednym z szesnastu cudów Polski.

Skorulski dodał, że Zatonie wciąż się rozwija zarówno pod katem kultury jak i infrastruktury, czego zdaniem prezesa fundacji, nie można nie zauważyć.

Ja to zawsze traktuje w kategoriach zadaniowych Skoro jest więcej ludzi, to mają oni większe potrzeby. Zadaszenie pałacu, poszerzenie tej części parkowej o kolejne 20 hektarów, czy strefa, w której można z rodziną popiknikować, to wszystko odpowiada na potrzeby osób, które do Zatonia przyjeżdżają.