Pierwszy mecz przed własną publicznością rozegrają dziś koszykarze Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie zadebiutują w rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej. Rywalem będzie litewska drużyna BC Šiauliai.

Enea Zastal BC już po raz drugi uczestniczyć będzie w tej edycji pucharowych zmagań. Rok temu zastalowcy zakończyli rozgrywki na szóstym miejscu. Z dzisiejszym rywalem zza naszej wschodniej granicy Zastal zmierzył się w styczniu tego roku wygrywając 78:73. Jak zagrać, by wygrać? Pytamy trenera Zastalu Davida Dedka.

Gramy z drużyną, która jest bardzo fizyczna, ma wysokich koszykarzy. Do tego grają twardą koszykówkę i to są elementy, na które musimy się przygotować. Do tego ich zawodnicy są dobrze wyszkoleni, bardzo dobrze czytają błędy w obronie. Trzeba zrobić wszystko, by tych błędów było jak najmniej. Do tego musimy napędzać tempo gry i zmuszać ich, by grali trochę szybciej. To jest sposób, aby wygrać z tą drużyną.