Mecz na najgłośniejszym obiekcie w Orlen Basket Lidze przyjdzie dziś rozegrać koszykarzom Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie o czwarte zwycięstwo w Orlen Basket Lidze zagrają w Słupsku przeciwko Grupie Sierleckich Czarnym.

Dobra wiadomość jest taka, że koszykarze zostali spłaceni przez jednego ze sponsorów – firmę Stelmet. Groźba rozwiązania kontraktów z zawodnikami jest już zatem nieaktualna. Zła informacja jest taka, że Zastal nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch Amerykanów: Dariousa Halla i Kamaki Hepy. Pierwszy jeszcze narzeka na uraz kolana, drugiemu zmarł ojciec i udał się do Stanów Zjednoczonych.

Mecz będzie wyjątkowy dla Jana Wójcika. Nasz koszykarz po raz pierwszy zagra przeciwko swojemu bratu – Szymonowi.

O mecz w Słupsku pytaliśmy także naszego rozgrywającego Marcina Woronieckiego.

To będzie trochę inny mecz jeśli chodzi o klimat kibicowski. Zawsze przywitania były tam wyraziste i głośne. Ale nie ma się co oszukiwać, to jest specyficzna hala, trochę jak stara hala we Włocławku. Kibice są blisko i pomagają swojemu zespołowi. Dzięki nim pewnie jest znów ekstraklasa w Słupsku. To będzie ciężki mecz, oni grają falami, mają nowego rozgrywającego, ale my będziemy walczyć o zwycięstwo.